La ex empleada del Ministro Jorge Triaca, Sandra Heredia, se refirió al escándalo tras el audio difundido en el cual fue maltratada por el funcionario del gobierno nacional: “Tengo miedo de lo que me pueda llegar a pasar a raíz de esto, tengo cuidado cuando salgo a la calle”.

En una entrevista exclusiva al programa de radio Crónica Anunciada, de Fm La Patriada 102.1, Heredia denunció a la familia Triaca porque le “deben 10 meses de aportes previsionales del último año como empleada en blanco” y agregó que “Triaca debería renunciar como Ministro de Trabajo”.

En este sentido, Heredia contó que desde la familia del funcionario jamás se disculparon con ella: “No me pidieron perdón ni personalmente ni hacia mí persona por los daños que me ocasionaron”. Y rompió en llanto al confesar: “Yo no quería hacer nada, pero me dolió que me hayan tratado de chorra y me hayan roto la puerta de mi casa como si fuese pepita la pistolera”.

Por otro lado, aseguró que está demandando “a Carlos Triaca porque dijo que tenía problemas mentales en un programa de televisión”. Y afirmó: "Lamentablemente para esta gente que tiene mucha plata, vos sos una mina que tenés que laburar y te tienen que negrear y es así".

Además, la ex empleada aseveró: “Siempre laburé y fui re fiel a ellos. Yo no me porté mal como para que me hagan una cosa así. Le pido al Ministro que reconozcan el daño que me hicieron".

También, confirmó que el jardinero de la familia Borsalino, cuñado de Triaca, estaba registrado como empleado en el SOMU.

Por último, Heredia se notó preocupada por su situación actual: "Voy a complir 46 años y me va a costar un montón conseguir trabajo siendo él Ministro de Trabajo y más si dicen que tengo problemas mentales. Estoy con bronconeumonía".