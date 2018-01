Luego de que la familia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su empleada, Sandra Heredia llegaran a un acuerdo económico, la damnificada decidió iniciar una demanda millonaria contra el hermano del funcionario, Carlos Triaca. La demanda es en concepto de "daños y perjuicios", en donde se reclama el pago de $ 3.700.000,00.

A través de una carta de documento, Heredia pide una millonaria suma por sentirse perjudicada a partir de las declaraciones de Carlos Triaca el pasado 16 de enero en el programa "La mañana de América", conducido por el periodista Rolando Graña por canal América.

Según publicó el portal de noticias Opi Santa Cruz, Heredia le reprocha los causales de despido y la grave acusación contra su persona, cuando el hermano del ministro denunció que Sandra tenía una enfermedad psíquica.

"De la noche a la mañana me dejaron sin trabajo, en la calle y no obstante eso me denigraron, me arrastraron por el piso como si fuera la peor, tratándome prácticamente de loca y de ladrona”, expresó Heredia en diálogo con Opi.

A través del documento, la empleada denunció que Carlos Triaca se manifestó “de manera inapropiada extralimitándose manifiesta y públicamente" al referirse hacia su persona. En ese sentido, remarcó que su ex empleador recurrió a "expresiones ofensivas e hirientes" que atentaron contra su reputación.

Heredia dispuso un plazo de 48 horas “bajo apercibiendo de iniciar querella por calumnias e injurias, Art 109 y 110 del CP y reclamar judicialmente en el fuero Civil y Comercial, los daños y perjuicios causados”, reza el final de la carta de documento.