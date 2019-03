El grito de ayuda que pegó Ana Paula hace un año se escuchó en los Tribunales sanjuaninos este martes, cuando la Justicia de esa provincia decidió condenar a sus padres y a su hermano por los aberrantes delitos que ella denunció. En su casa, la abusaron desde que tenía 9 años y cuando se enteró su madre, tapó todo y la trató de fabuladora. Pero las pruebas salieron a la luz, entre pericias, audios y chats que sirvieron para desenmascararlos.

A su padre, lo acusó de haberla abusado desde que tenía 9 años, además de haber confesado los duros sometimientos y vejaciones que tuvo que soportar en la casa de su infierno. Es que desde los 7 años la acosaba. Le daba dinero a cambio de que ella le muestre sus genitales. Su madre se reía y "le festejaba el chiste". Luego, el manoseo, el sexo oral y más tarde, la violación. Por la aberración de los hechos que le acreditaron, la jueza Silvia Peña le aplicó una condena de 22 años de cárcel. Pese a que su destino había sido cantado mucho tiempo antes, por la pesada denuncia que cargaba, el sujeto declaró minutos antes de escuchar la sentencia que él era "inocente” y que todo era mentira.

El hermano de Ana Paula, Brian, dijo lo mismo, pero la realidad es que este chico que hoy tiene 22 años, pasará 20 años de su vida tras las rejas por haberla violado, desde que ella tenía 11 años, quitándole la virginidad. A su hermana la embarazó cuando ella tenía 15 años, pero esa criatura terminó muriendo en el seno de la niña porque su mamá Ivana comenzó a darle pastillas. Luego del aborto, le colocó un DIU para que no volviera a quedar embarazada, ni de su marido ni de su hijo.

Si bien, la Justicia comprobó que lo que hacía su madre era un delito, la mujer siguió diciendo que “nada de lo que Ana Paula dijo era verdad”. Sin embargo la nena les contó a las autoridades que la madre relató que su papá, “le hacía todo eso por puta”, admitiendo su complicidad. También, antes del veredicto, Ivana alcanzó a decir que “todo la culpa la tenía ella (la víctima) porque andaba con muchos hombres” y que su último novio, el que le pidió a Ana Paula que los denunciara, era quien la estaba manipulando para que se fuera con él. La madre en ningún momento afirmó que ella supo todo, por el contrario, dijo que su hija era una fabuladora que hacía todo por celos a su hermano.

Cuando Ana Paula quedó embarazada de su hermano, actuaron los tres. El padre le dijo “menos mal que me agarraste con plata” e intentó pagarle a un médico para que le saque el feto. Pero, ante la negativa del profesional, siguieron con una ecografía. Ana tenía 3 meses de gestación, pero el feto estaba muerto. Por eso, tuvo que pasar por un legrado en el hospital sanjuanino. Después de que todo este caso salió a la luz, la nena contó todo. Había presentado las pruebas que tenía (audios, mensajes) a lo que se sumó las pericias psicológicas a la nena.

Entre lágrimas de enojo, bronca y resignación, recibió la noticia de la sentencia de sus padres, de boca de la propia fiscal. Luego de secarse las lágrimas, su reflexión. “Los odio, porque me han sacado desde mi primer beso a los 9 años, que fue con mi papá, hasta la virginidad. No los voy a perdonar. Mi mamá me duele, todavía. Ella prefirió apoyar “al amor de su vida”, y a mí me dejó sola”.