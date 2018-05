El entrenador no podrá contar con una de las figuras más extrañas pero relevantes del último tiempo

Jorge Sampaoli se queda sin una de los personajes importantes de la clasificación de Argentina al Mundial de Rusia 2018, pero tranquilos que no se trata de un jugador. El brujo Manuel no viajará a la Copa del Mundo.

El brujo adelantó que tiene diferentes compromisos personales que no le permiten viajar a Europa durante el Mundial. "No estoy en condiciones de ir al Mundial. Yo atiendo gente acá todos los días y ellos me necesitan", apuntó en declaraciones a De una con Niembro.

Manuel estuvo presente en el duelo decisivo de las Elminatorias Sudamericanas frente a Ecuador, donde Argentina ganó por 3 a 1 y accedió a Rusia 2018. Desde ese momento cobró notoriedad ya que varios le atribuyen la victoria.

“Soy católico, apostólico, romano y creo en el Sagrado Corazón y todos los santos. Sano con oraciones y con mis manos. Simplemente soy un sanador”, afirmó el Brujo. Pero a pesar de no viajar a Rusia, confesó que fue contactado para hacer trabajos desde Buenos Aires: “He tomado de la mano a algunos de los jugadores. A Messi le curé los botines y la camiseta por pedido del cuerpo técnico”.