Sampaoli: "El proyecto no prosperó"

El entrenador argentino Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa tras la dura derrota frente a Croacia. Su discurso estuvo lleno de autocrítica y reconoció sus responsabilidades al leer el partido. Acá, las frases más sobresalientes:

- "Yo soy el responsable de tomar las decisiones. La clave de la derrota tiene que ver con responsabilidades mías. No creo considerable humano ni real achacarle la responsabilidad a Caballero".

- "Buscar sistemáticamente situaciones que tienen que ver con la actuación de los jugadores en el campo es responsabilidad del conductor. No pudimos encontrar sociedades que saquen rédito a Leo".

- "Imaginé que este planteo iba a generar mucha presión en la mitad de la cancha. Se quebró el partido emocionalmente como para poder modificar la historia".

- "Todo lo que sucede al equipo tiene que ver con la conducción. El proyecto no prosperó y es muy difícil que así resalten los jugadores. Estaba muy esperanzado, tengo mucho dolor por la derrota. Y seguro no habré leído correctamente el partido. La clave de la derrota estuvo en mis decisiones".

- "Tenemos dolor por no haber podido. Hace mucho tiempo que soy técnico y nunca me había pasado algo como esto y me paso con la camiseta de mi selección".

- "Mucho dolor por no estar a la altura de lo que esperaba el pueblo argentino".

- "Los jugadores están muy mal. Indudablemente están muy mal, estábamos muy ilusionados antes del partido. Sentíamos que este iba a ser un partido de despegue y no lo fue".

- "Después del gol el equipo se golpeó mucho y optamos por jugadores que nos puedan dar vuelta la historia. En esas facetas anímicas que todavía no pudimos descubrir. La derrota tiene que ver con mis responsabilidades".

- "Hoy la sensación que tuve es que nos golpeó mucho el primer gol, que no tuvimos el control del juego como en el segundo tiempo contra Islandia. Y que ahora hay que esperar si se dan los resultados para ver si podemos pasar a la siguiente fase".

- "Pedirles disculpas a la gente, porque hicieron esfuerzos para ver a Argentina en un lugar que hoy no está. Estaba ilusionado como todos ellos pero hoy estoy muy dolido. Intente hacer lo mejor posible hasta ahora para que esto sucede y no encontré la posibilidad de darles lo que ellos quieren".

LEÉ MÁS: El Gobierno admitió un aumento del desempleo