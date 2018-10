Samid denunció los negociados del Gobierno y cruzó duro a Duggan y Plager

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El empresario carnicero Alberto Samid visitó el piso de Involucrados y tras enumerar los negociados de los ministros del Gobierno salió al cruce de Pablo Duggan y Débora Plager.

Alterado por la crisis que vive el país como consecuencia de las políticas macristas, Samid mostró su enojo por el manejo de los "CEO" del Gobierno. "Aranguren se quedó con el 20% de Vaca Muerta, que mandó a la Shell, hizo el negocito, tocó y se fue; Después vino Caputo, el FMI nos dio 15 mil millones de dólares y desaparecieron, se los llevaron en la representación de GP Morgan", afirmó, al tiempo que aseguró que es "el saqueo más grande de la Argentina".

En defensa del Gobierno no tardaron en salir Duggan y Plager, pero Samid no se guardó nada: "En esta discusión que tenemos entre todos nosotros están los que defienden a las empresas y los que defendemos a la gente. No la tendríamos que dar, la discusión que tendríamos que dar es qué tendríamos que hacer los argentinos para solucionar este problema".

"Hay que nacionalizar todo. La única manera en la que vamos a salir adelante es nacionalizando la luz, el gas, la pesca", propuso.

Luego, tanto Duggan como el bailarín Aníbal Pachano, que estaba invitado, intentaron desacreditarlo con argumentos sobre la responsabilidad del peronismo en la situación del país. Pero Samid fue contundente: "No estoy hablando como peronista, estoy hablando como argentino. Mientras haya tipos como vos, que buscan la pelea, no vamos a salir adelante.