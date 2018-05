Samid cruzó a Tenembaum: "Es mentira que Cristina dejó el 30% de pobres"

El empresario frigorífico Alberto Samid protagonizó un tenso cruce con el periodista Ernesto Tenembaum cuando debatían la realidad económica del país y el balance de lo que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. "Es mentira que Cristina dejó el 30% de pobres", explotó el dirigente.

Previamente, Tenembaum comparó las crisis que dejaron a su paso el gobierno de Ricardo Alfonsín y la década menemista, con la situación que heredó el presidente Mauricio Macri.

Fue ahí cuando Samid interrumpió enojado al periodista y pidió que le deje aclarar algo: "Si la luz valía 50 pesos, el gas valía 20 pesos, la comida valía un tercio, es mentira que dejaron un 30% de pobreza. Resulta que estos vinieron, aumentaron todo, y bajaron la pobreza. Si, es cierto que bajó la pobreza, porque ahora son indigentes".

"Estamos mal y vamos peor. Acá es terrible, la Provincia esta muy mal. La gente esta sin trabajo, echan gente de todos lados, empresas que cierran. Acá está el que no tiene trabajo, y al que tiene trabajo no le cierran las cuentas", analizó el empresario.

En cuanto a la generación de empleo explicó que con "las tarifas altas no se puede producir nada. Cuando las tarifas son caras no se puede producir nada. Si el combustible es caro, no podes producir. Las pymes no pueden competir y si nosotros no protegemos a la pequeña y mediana empresa afecta al trabajo".

