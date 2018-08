Salvarezza, durísimo con Barañao por los ajustes en ciencia

El diputado y ex director del Conicet Roberto Salvarezza consideró este domingo que el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao pasó de ser un "eficiente ministro cuando el sistema estaba en expansión" durante el Gobierno de Cristina Kirchner a ser un "eficiente ajustador" bajo las órdenes de Mauricio Macri.

"Barañao ha demostrado ser una persona que no tiene ningún tipo de ética. Ha sabido ser un eficiente ministro cuando en el Gobierno de Cristina el sistema estaba en expansión y ahora es un eficiente ajustador", disparó.

A diferencia de Barañao, quien aceptó el ofrecimiento de Macri para continuar en el cargo de ministro cuando se produjo el recambio de autoridades a fines del 2015, Salvarezza ató su destino al proyecto ideológico del kirchnerismo y dos años más tarde fue recompensado con una banca en la Cámara de Diputados por Unidad Ciudadana.

La decisión que en su momento tomó Barañao fue intensamente atacada por la comunidad científica, que veía que la continuidad de las políticas para el sector no estaría garantizada con la ratificación del ministro del área, sino que por el contrario se vería amenazada ante la legada de un Gobierno de signo opuesto al saliente.

Para Salvarezza, es "incomprensible" que tanto Barañao como el actual director del Conicet, Alejandro Cecatto, "estén hablando mal de lo que hicieron bien" cuando cumplieron funciones en el Gobierno anterior.

"Es incomprensible, hay una falta de ética y compromiso con los ciudadanos", espetó.

En diálogo con Radio 10, el ex funcionario kirchnerista calificó el cuadro de situación en Ciencia y Tecnología como "muy complicado" y "deprimente" debido a la merma en el nivel de financiamiento, los despidos en organismos estatales de perfil científico y la reducción de las becas.

"No hay financiamiento , no hay manera de continuar proyectos cuando prácticamente tenes un tercio de lo que tenías. Tenés salarios y becas que ya no son competitivas. Una beca está en la línea de pobreza. Los institutos no tienen financiamiento", ilustró Salvarezza, que destacó la "masiva movilización del jueves pasado de la comunidad científica y universitaria al Congreso, en reclamo de mayor presupuesto para el área.

"El panorama es absolutamente deprimente y motiva toda esta reacción de parte de aquellos que estamos involucrados en mantener todo esto en funcionamiento", agregó.

Sobre las razones que, a su entender, habrían motivado los recortes en el sector, el diputado del Frente para la Victoria explicó que, por un lado, Macri "no tiene un convencimiento personal de que la Ciencia y la tecnología sean algo importante".

"Hay una sensación de que es un sector hostil ideológicamente y está también el hecho de que en el reparto del ajuste, algo le tiene que tocar al sector", completó.

Por último, rechazó el intento del Gobierno de igualar el sistema científico con el "emprendedurismo".

"La ciencia que se hace seriamente y la tecnología que se hace seriamente se hace trabajando en equipos constituidos. La idea del emprendedor individual es contraria al funcionamiento del sistema científico real serio. Apunta a esta idea del liberalismo que quieren imponernos de que la salida individual es siempre posible y el emprendedurismo sería el camino para que los científicos triunfen en el mundo", cuestionó.