Salta: murió un hombre por desnutrición tras reclamar por un puesto de trabajo

Un hombre de 55 años falleció este fin de semana en la localidad de Salvador Mazza, en Salta, producto de un severo cuadro de desnutrición luego que perdiera su empleo como empleado estatal en el servicio de recolección de residuos.

Se trata de Javier Yurquina, quien fue internado en el mes de noviembre, luego de haber encarado una protesta frente al municipio para reclamar por su puesto de trabajo, el cual había sido quitado al cambiar la gestión, a comienzos de 2016. En aquella oportunidad, Yurquina había manifestado que literalmente no tenía para comer y que se encontraba en una delicada situación de salud dado que lo que conseguía era para sus hijos.

En diálogo con El Destape, el presidente del Concejo Deliberante, Héctor Ortega, aseguró que "Yurquina no comía simplemente porque no tenía los recursos para hacerlo", y que el hombre sufrió un cuadro de tuberculosis dentro del Hospital, que, sumado al cuadro de desnutrición severa que presentaba, terminó por matarlo: "Él estaba completamente desnutrido, no tenía qué comer muchas veces. Asociado a eso, una vez contraída la tuberculosis, los medicamentos eran muy fuertes y ya no podía aguantar", explicó.

En este sentido, Ortega afirmó que la situación del pueblo es "desesperante", al tiempo que le pidió al Ejecutivo provincial y nacional que empiece a tenerlos en cuenta: "Acá hay un sentimiento de abandono por parte del gobierno nacional, no hay una política que nos favorezca a nosotros", detalló para luego agregar que "hay mucha gente en el pueblo con serios problemas nutricionales".

Además, el presidente del Concejo Deliberante sostuvo ante este medio que ante la situación "el hospital no da abasto y termina cumpliendo una función asistencial" ante los cientos de casos que recibe por problemas alimenticios o indigencia: "No puede funcionar como un comedor", manifestó.

Es que, según los datos que manejan en Salvador Mazza y luego de un ajuste que llevó a cabo la nueva gestión, comandada por el Justicialista Rubén Méndez, la desocupación ya llegó al 50% "e incluso lo supera", según apuntó Ortega.

Incluso, días atrás, se difundió un video en el que se observa a una persona en situación de calle recoger del piso el arroz que lanzaban a las parejas recién casadas en el registro civil del pueblo.

Es por eso que, frente al caso de Yurquina, Ortega encendió las alarmas y alertó al Gobierno nacional por la delicada situación en la que se encuentra gran parte de sus 35 mil habitantes: "Le pediría a Macri que vea que somos argentinos, que vengan y nos mire: acá hay un pueblo que espera que haga algo por ellos", concluyó.

Según los datos proporcionados por el INDEC, en la provincia de Salta se registra uno de los índices más altos de desempleo, habiendo alcanzado en el tercer trimestre de 2017 los 8 puntos, y la tasa de empleo no registrado más alta del país, llegando a 45,7% en el mismo período analizado.