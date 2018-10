Salazar destrozó a Macri: "El problema de este gobierno es que no tiene un plan"

La conductora de “Chismoses”, Luciana Salazar, destrozó al gobierno de Mauricio Macri por la crisis social y política que atraviesa el país y lanzó una fuerte advertencia.

Entrevistada por Fernando Prensa en el ciclo radial “Falta de respeto”, la modelo arremetió: “Lamentablemente no aprendemos más, siguen estando los mismos políticos, las mismas caras, siempre están los mismos, no hay caras nuevas, por ahí surgen algunos nuevos pero no los dejan avanzar”.

Y sentenció: “Mientras sigan pensando en la política como un gran negocio Argentina no va a avanzar”.

Asimismo, disparó contra la gestión nacional al advertir que se basa en la “prueba y error” y consideró que “hay un poquito de ineficiencia” por parte del Presidente.

“No es por criticar, porque para mí el gobierno anterior también fue un desastre, pero cuando vas por la calle y ves toda esa gente tirada en la calle te da asco. Me pongo a pensar cómo pueden dormir tranquilos los políticos”, cuestionó Salazar.

Y subrayó: “El problema de este gobierno es que no tienen un plan, son muy empresarios y les falta sensibilidad. Hay muchas cosas que les faltan. No quiero ponerme criticona, pero no están haciendo las cosas bien”.

Y confesó: “Por ahí no está bien lo que voy a decir, pero no voté ni a los de antes ni a los de ahora. Siempre traté de estar lejos en los momentos de elecciones para no votar. Estoy descontenta con todos los políticos”.