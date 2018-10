El locutor le escribió una violenta canción a su ex pareja, a quien acusa de haberle robado dinero.

El locutor macrista Rolando Hanglin tuvo que ser sacado del aire en el programa Confrontados por maltratar a la conductora Carla Conte, luego de que lo expusiera por la violenta canción que le dedicó a su ex.

El periodista y su ex mujer Marta Ibañez se separaron hace un año y hasta el momento se mantenía en secreto. Ahora, Hanglin tuvo que aclarar que la letra de un tango que él escribió no era para Marta sino para una novia que le robó, según él, mucha plata.

''Yo estoy divorciado desde hace un año, no lo hemos contado para no hacer un show, con Martita somos familia. Ella decidió separarse y estamos divorciados’’, advirtió y explicó que el manuscrito que circuló en las redes no era para Martita.

Y relató: “'En un momento tuve una amigota, y ella se llevó unos pesos, pensé que era poco pero después me di cuenta que era mucho, y tuve dificultades económicas. A esa mujer que no voy a denunciar, le dediqué un tango que estoy esperando que le pongan música’’.

En ese momento, Conte cuestionó la letra de ese tango ya que tildaba a la mujer de “puta y chorra” y le aclaró que eso era violencia. Al periodista no le cayó bien la corrección y le dijo de todo.

“Vos dejame hablar a mí que yo sé más que vos. Vos callate”, le dijo Hanglin y el conductor Rodrigo Lussich lo sacó del aire por maltratar a su compañera.