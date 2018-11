SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de televisión Marcelo Tinelli redobló la apuesta y le respondió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desde Canal 13 para cuestionar la decisión de militarizar la ciudad de Buenos Aires por la llegada del G20. El viernes habían tenido una discusión que comenzó con una crítica del conductor por Twitter y que la funcionaria contestó por una radio.

“Voy a tratar de ir en bicicleta ese día para hacer el programa, eludiendo a los buzos tácticos que me dijeron que van a haber en Recoleta, las motos de Donald Trump y los carros de asalto de China”, expresó con ironía Tinelli, en referencia a que Bullrich le pidió que vaya en bicicleta a su trabajo.

Embed

“Además, me toca por la zona donde vivo que hay que tener un DNI donde figure tu dirección. Si no tenés hecho el cambio de domicilio… Tengo miedo de no poder ir a casa a dormir. Me voy a quedar a dormir en la plaza”, lanzó Tinelli.

"Es durísimo lo que está pasando con el G20. Por ahí tenemos que irnos todos y que entren ellos. Tenemos que salir todos en bondis y chau, al diablo. ¡Tomá Trump, te dejamos la ciudad! ¡Dormí en mi cama, Putin!“, cerró.