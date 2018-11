Sacado, Tinelli cruzó a Bullrich por el operativo de seguridad del G20

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de televisión Marcelo Tinelli cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en un programa de televisión pidió a los porteños que no salgan a la calle durante el fin de semana por el operativo de seguridad

"Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa?? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa @PatoBullrich", escribió Tinelli.

Embed Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa?? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa @PatoBullrich https://t.co/l6ushb36Sc — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 16 de noviembre de 2018

En declaraciones al canal A24, con el periodista ultraoficialista Luis Majul, Bullrich había afirmado: "Nuestra recomendación es que usen el fin de semana para irse. La Ciudad va a estar complicada. La decisión es que, si hay violencia, no lo vamos a permitir. El operativo va a a ser muy fuerte".

La funcionaria se refirió así al operativo que se llevará adelante durante la cumbre del G20, en donde se esperan protestas contra los líderes mundiales. Se aguarda que el presidente de los EE.UU., Donald Trump, la premier británica Theresa May y la titular del FMI, Christine Lagarde, sean algunos de los presentes.