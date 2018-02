Un cronista de TN se mostró furioso contra las murgas del Carnaval y con insultos estalló hasta con el jefe de Gobierno porteño.

"Las ganas de putearte, Rodríguez Larreta; corsos de garcha", escribió Gustavo Tobio, cronista de TN.

Embed Las ganas de putearte que tengo @horaciorlarreta por seguir torturando a los vecinos con estos corsos de garcha... Un negocio de punteros... #corsodromoya en el velodromo y que NO ROMPAN LOS HUEVOS MASSSSS!!!!!!! — Gustavo Tubio (@TubioGF) 11 de febrero de 2018

Así se refirió a los corsos en las principales avenidas porteñas. "Al que no me entiende que venga a mi casa y que se banque bombo desacompasado desde las 19 hasta las tres de la mañana haciendo temblar las paredes. Yo me levanto a las 5", siguió.

"Las ganas de putearte que tengo Horacio Rodríguez Larreta por seguir torturando a los vecinos con estos corsos de garcha.. Un negocio de punteros. Corsódromo ya en el Velódromo y no rompan los huevos más", afirmó Tobio.