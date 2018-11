La ex diputada defendió la decisión del magistrado, criticado ahora por el oficialismo.

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, consideró que el juez federal Sebastián Casanello tuvo "razón" al dictar la falta de mérito de la expresidenta Cristina Kirchner en una causa por presunto la vado de dinero.

"He visto esa causa -la llamada ´ruta del dinero K´- y sinceramente creo que las causas que hay que apurar contra Cristina son las otras", explicó Stolbizer. En declaraciones a la radio La Once Diez, la ex diputada consideró que "Casanello tiene razón" en dictar la falta de mérito de la senadora Kirchner.

"En esta causa se investiga el lavado de dinero, no la corrupción como sí sucede en la causa de los Cuadernos. No hay que mezclar las causas, no se la puede investigar en cuanta causa exista de lavado de dinero, bueno, creo que Casanello tiene razón", dijo.

El viernes pasado, Casanello dictó la "falta de mérito" de la Cristina Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero conocida como la "ruta del dinero K", en la que está detenido el empresario Lázaro Báez, y ordenó profundizar la investigación.

El magistrado resolvió la situación procesal de la ex mandataria, cuando en paralelo gran parte de la causa por lavado de dinero mediante la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", está en etapa de juicio oral y público, con más de 20 implicados, entre ellos Báez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar.