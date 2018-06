RUSIA 2018 | Rusia ganó a Egipto 3 a 1 y quedó a un paso de los octavos

La selección de Rusia no para de sorprender en el Mundial y quedó cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final. En el duelo contra el Egipto de Mohamed Salah, Rusia se impuso por 3 a 1 y quedó con seis puntos en el grupo A.

El anfitrión no pudieron quebrar el cero en el primer tiempo pero no tardaron mucho en ponerse en ventaja comenzada la segunda etapa con un poco de fortuna: Fathy, en un intento de despeje para que no la agarrara Dzyuba, la puso junto al palo de su propio arco.

Así construyó una goleada impensada en la primera parte. El 2-0 fue de Cherysev y rápidamente llegó el tercero: pelotazo largo de Fernandes, Dzyuba le ganó la posición a Gabir.

El descuento vino tras una falta de Zobnin a Salah dentro del área que el africano cambió por gol. El del honor, aunque Egipto nunca estuvo cerca de ponerse en partido.

Con este resultado, Rusia se clasificará a octavos si Uruguay vence o empata a Arabia Saudita.

