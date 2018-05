Rusia 2018 | La polémica lista de Caruso Lombardi para el Mundial

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi dio a conocer cuáles serían sus 23 jugadores para disputar el Mundial de Rusia 2018 y generó polémica a pocas horas de que Jorge Sampaoli presente su primera nómina.

Fiel a su estilo, el técnico defendió a los jugadores del fútbol local y puso como ejemplo a Gabriel Mercado, que recién comenzó a jugar en Europa a mediados de 2016. "Mercado cuando empezó a jugar en la Selección demostró que no hace falta estar en Europa 6 años para ser convocado. Eso de que están más rápidos los de allá, es porque no corren. Hay partidos que terminan 6 ó 7 a 0 y parecen partidos de tenis. Se desprestigia mucho a los jugadores de acá que tienen condiciones para jugar el Mundial", sostuvo en declaraciones a Infobae.

En ese contexto, Caruso se animó a dar su lista de 23 jugadores. "Otamendi y Messi tienen que ir seguro. Después llevaría a Marcos Rojo, Mercado, Pavón, Meza y Lautaro Martínez. No me vengan con que no son de allá. A mí no me mueven un pelo los de afuera. Capaz lo sumo a Ascacibar y Kranevitter para que jueguen de 5. Enzo Pérez tiene que estar, Tagliafico también, Acuña… pero no es tan fácil, porque de todos los jugadores que nombran a mí no me gusta ninguno", resaltó.

Sobre el ataque, uno de los puntos donde más se han cuestionado las decisiones de Sampaoli, el DT apuntó: "A Higuaín lo llevo, pero con Agüero tengo mis dudas. Igual que con Di María".

También se metió en el debate del arco de la Selección y aseguró que sus arqueros serían "Armani y otros dos arqueros que tendría que buscar". "A Caballero lo nombran ahora porque atajó el otro día con Italia y España, pero nadie lo conocía antes. A Guzmán nunca lo ven atajar y Romero tampoco está atajando", remarcó.

Del ámbito local, el ex entrenador de Rácing y San Lorenzo destacó a Gonzálo 'Pity' Martínez, porque "está en un momento brillante".

El entrenador se esperanza con que "con Messi hay una ventaja enorme", pero advierte que "hay que llevarlo con los jugadores que estén bien". "Él tiene ese problema: se rodea de muchachos que están para comer un asado y no para jugar un Mundial. Rojo tiene una lesión, Funes Mori tiene otra, Agüero sufrió una operación, a Biglia lo van a operar… No se puede ir con ellos. Hoy Donatti está mejor, Martínez, el de Rosario Central también… me aburro de encontrar jugadores, nunca dije nada porque es el técnico el que los tiene que buscar", sostuvo.