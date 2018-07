La eliminación de Argentina no es la única sorpresa del mundial de Rusia. Las potencias mundiales no tuvieron el rendimiento esperado y quedaron eliminadas rápidamente de la competencia más esperada. Aún así, las selecciones de Argentina, Alemania y España lideran dos estadísticas claves para el juego pero que no garantizó su continuidad.

Las tres selecciones son las de mayor posesión de pelota durante todo el Mundial. España lidera la estadística con el 71,3 por ciento, y le siguen Alemania (67,3) y Argentina (62,8).

Claro está que la posesión no les aseguró ganar los partidos. Los números reflejan que a las tres selecciones les costó traducir la tenencia de pelota en un real peligro ofensivo o en una grave falla en la definición de las jugadas.

Otra de las estadísticas que lideran las tres selecciones es la de cantidad de pases. En este caso, España también lidera la tabla con un contundente 3112 pases correctos. La sigue Argentina, con 1930 pases y, en tercer lugar, Alemania cierra el podio con 1763. Los tres, afuera.

Un ejemplo que grafica estos datos es el último partido de España ante Rusia, en el que marcó un récord de 1.029 pases, máxima cifra en un Mundial desde que se comenzaron a tomar registros en 1966. Sin embargo, no le sirvió de nada y el pase a cuartos de final fue para los locales.

