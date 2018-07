El ex futbolista devenido en comentarista deportivo Oscar Ruggeri enloqueció en vivo luego de escuchar el rumor de que Pep Guardiola es uno de los candidatos que la AFA busca para reemplazar a Jorge Sampaoli y se despachó contra el DT español.

La danza de nombres ante una eventual salida de Sampaoli ya comenzó y son varios los entrenadores argentinos que empiezan a aparecer: Diego Pablo Simeone, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino y Ricardo Gareca.

No obstante, otro rumor apunta que en la AFA están decididos a ir por un DT extranjero y el primer nombre que se arrojó sobre la mesa fue el de Pep Guardiola, ex director técnico de Lionel Messi en Barcelona.

Al enterarse de la noticia, Ruggeri no ocultó su bronca y disparó: "Por los nombres que escuché, me voy. ¡No, me voy! !No quiero, no quiero! No, que Guardiola dirija España. ¿Por qué no dirige España? Tenemos técnicos, ¿El Cholo (Simeone) qué es? ¿Es peor que Guardiola? ¿Gallardo es malo?".