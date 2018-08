Ruggeri duda de San Martín y tuvo un divertido intercambio con Felipe Pigna

A poco de comenzar la Superliga, los programas de fútbol tienen poco para desarrollar y comenzaron a explorar otras disciplinas. Es el caso del ex campeón del mundo con Argentina, Oscar Ruggeri, que aprovechó para sacarse una importante duda con el historiador Felipe Pigna.

"Primero, le pido disculpas a Felipe Pigna, una persona importante, un historiador a quien admiramos, esperemos que no corte el teléfono. Porque el señor Ruggeri duda que San Martín cruzó los Andes", comenzó la entrevista el conductor Sebastián Vignolo.

Ruggeri, descolocado, intentó ubicar con quien hablaría: "¿Este es el muchacho que habla de historia?". Cuando supo que el historiador estaba en línea tuvo palabras elogiosas y lo calificó como "un genio, un crack".

"No se como se dio la charla con el señor Ruggeri, yo dije 'San Martín cruzó los Andes' y el señor me dice 'bue', como que no, como que le pareciera improbable que haya cruzado los Andes", le especificó Vignolo al historiador.

Pigna lo intentó consolar en su duda, ya que "no es el único que le parece improbable porque era muy difícil creer eso. Pero a esta altura ya sabemos que si, que lo cruzo. Pasa que San Martín cruzo varias veces los Andes. Por lo menos cinco veces. La mas celebre fue la de 1817 con toda su tropa. Pero después tenia que volver a pedir ayuda y en otra campaña él estaba muy enfermo y tuvo que cruzar en camilla".

"No, primero dijeron un caballo blanco, después dijeron en una camilla. Primero pongámonos de acuerdo. Es que me habla este muchacho me convence un poquito más. Pero que me hablen estos (por sus compañeros de 90 minutos de fútbol) no me convencen de nada", contestó el panelista.

- ¿Crees ahora que cruzó los Andes? ¿Te saco la duda?, preguntó Vignolo para finalizar.

- No, no, tendria que profundizar más con él.