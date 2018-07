En plena sesión en Diputados, la legisladora de Cambiemos Elisa Carrió cruzó al presidente de bloque de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, y este la dejó en ridículo frente a toda la Cámara.

En pleno debate, la conductora de la Coalición Cívica se quejó que “por más de cinco años no se trató el proyecto” de Asignación Universal por Hijo que ella presentó en 1995 y arremetió que “durante cinco años no se ocuparon del ingreso ciudadano de la niñez, se acordaron cuando vino la crisis de 2008”. Asimismo, tildó de “caradura” al bloque kirchnerista.

Frente a la chicana de Carrió, Rossi tomó la palabra y le recordó que “pudo haber Asignación Universal por Hijo en la argentina porque se nacionalizó las AFJP que generó rentabilidad y eso fue porque se tomó la decisión porque la política se hace tomando decisiones”.

“La verdad que me insulte a mí o a mi hermano, me importa muy poco. Pero el personaje este siniestro que tenemos en la Cámara, la verdad que no me voy a bancar que nos diga caradura porque somos representante del pueblo”, arrancó el legislador y disparó: “Nosotros tenemos la cara bien limpia, lo de caradura que se lo diga ella misma porque es una cara rota”

Y repudió que Carrió “viene a insultar, agraviar y a descalificar al resto de los diputados”. “Tenemos un personaje siniestro que se llama Elisa Carrió”.