Rossi: "Hay que subir el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones"

-¿Por qué quiere ser presidente?

-Entiendo que hay que terminar con el gobierno de Mauricio Macri, que hay que plantearle a los argentinos una alternativa distinta a lo que hoy ofrece este gobierno: inmolarse en el altar de la deuda y el ajuste. Los argentinos podemos vivir de otra manera y podemos ser gobernados de otra manera rescatando valores tradicionales que a los argentinos nos representan. El valor de la producción, del trabajo, de la inclusión, de la equidad, de la movilidad social ascendente, de la educación. Todos estos valores que este gobierno paulatinamente ha ido degradando o poniendo en lugares subalternos en su gestión. El gobierno es claramente antipopular, de corte liberal conservador, que está estratificando a la sociedad. Es un gobierno de pocos, para algunos y yo creo que hay que construir un gobierno de muchos, para todos.

-En 2019 se encuentra con un gobierno que ya destina el 15 por ciento de su presupuesto en deuda y va a tener que honrar el acuerdo con el FMI para que no se caiga. Se va a encontrar con los monopolios y las corporaciones mucho más concentradas que le restan poder a la Presidencia. El próximo será un Presidente muy condicionado.

-Está claro que no va a ser una situación fácil. Acá el único privilegiado que recibió un país sin crisis fue Macri, quien fue el primer presidente de la Democracia que recibe un país de un signo político distinto sin crisis. Alfonsín recibió la dictadura. Menem con la hiperinflación. De la Rúa con la hiperdesocupación, Néstor y Duhalde con la crisis del 2000 al 2001. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner la economía a crecer y después se verá cada una de las decisiones que se va a tomar en función de cuál sea el marco en que deje el país. No es lo mismo tener una país con reserva de 10 mil millones de dólares o un país con reserva de 40.000 millones. Sin duda lo que tenemos que tratar de hacer es dar mayor poder adquisitivo al salario, las jubilaciones y las pensiones. Hay que aplicar medidas en forma inmediata: regular el mercado cambiario, porque es imposible funcionar con uno absolutamente desregulado, donde todo el esfuerzo de los argentinos o todo el endeudamiento se te va por la canaleta.

-¿Eso sería volver al cepo?

No, lo que estoy planteando son controles que permitan evitar la fuga de capitales. Esto es muy diferente al mal llamado cepo.

-¿Qué harías con las tarifas?

-Las tarifas de los servicios no pueden aumentar más que tu salario, eso es darle certeza y previsibilidad a la economía hogareña y a las ecuaciones económicas de los empresarios en Argentina. Es imposible tener 1460 por ciento de aumento de la luz y que los salarios hayan crecido por mínima crecimiento como han tenido durante todo este tiempo. Hay que volver a tener algún tipo de barreras arancelarias desde el punto de vista del comercio en Argentina. No podemos tener la frontera comercial absolutamente abierta. Macri es antiguo en este sentido, porque hay globalización financiera pero ya no hay más globalización comercial. Los países que impulsaron la impulsaron, como Estados Unidos con Reagan y Inglaterra con Thatcher, en la década del 80' del siglo pasado, hoy son los países que cierran sus propias fronteras. Entonces tenés que tratar de ver de qué manera iniciar un proceso de sustitución de importaciones, que no significa que no ingrese nada importado, porque tampoco te podés aislar del mundo.

-¿Qué pasa con los jubilados? ¿La reforma previsional quedaría así?

-Hay que derogar esa ley, es perverso lo que hicieron con los jubilados. Porque además fue el primer gesto auténtico de ajuste antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo primero que hicieron fue sacar cien mil millones de pesos a los jubilado pensionado.

-¿De dónde saldría el dinero, porque tenemos un déficit fiscal muy grande?

-Vamos a tener restricciones, pero lo que tenemos que ponernos en claro es que si seguimos la lógica del ajuste, las restricciones van a ser cada de mayores. Tenemos que recuperar consumo, el mercado interno y eso se hace con mejores salarios, con mejores jubilaciones y pensiones.

-Ellos dicen que se han endeudado porque había déficit fiscal y que ustedes lo financiaban emitiendo, lo que genera inflación. En cambio ellos dicen que lo financian, cómo se financian el mundo, que es tomando deuda.

-Lo que no aclararan es que generan más déficit, porque entonces te dicen que cumplen el déficit primario, pero no te hablan del déficit financiero. Entonces, cuando sacás la cuenta de lo que pagás de deuda, terminás estando con un déficit total más alto del que existía. En la partida de servicios económicos en el presupuesto, que es la partida de subsidios, disminuyó casi en la misma proporción en que aumentó la partida de servicio financiero. Entonces lo que vos pagás más de luz y de gas indirectamente va a pagar a los servicios financieros. Nosotros tenemos que tener un sistema en dónde las jubilaciones y los salarios le deben ganar a la inflación.

- Terminó el Mundial y empezaron las especulaciones electorales. Es claro que algún tipo de representante del peronismo que venga de una provincia va a haber y que ustedes no van a ser los únicos en la cancha. ¿Por qué la gente va a votar, como se dice generalmente, el pasado y no va a buscar una nueva opción peronista?

-A mí me parece que la gente, que la sociedad argentina, va a privilegiar varias cosas. Seguramente va a privilegiar el futuro y el que mejor explique qué es lo que va a hacer en el futuro, es el que mejores condiciones va a tener de representar al conjunto de los argentinos. También va a estar el presente y va a mostrar quiénes son los que claramente estuvieron en contra de este modelo económico que tanto daño nos ha hecho. Creo que lo que va a suceder en las elecciones del 2019 es que la propuesta que más aleje del modelo económico macrista, será el mejor considerado por el conjunto de los argentinos. Creo que la ancha avenida del medio ha venido convirtiéndose en un angosto cantero central, porque la ancha avenida del medio parece ser como la excusa que tienen aquellos que han acompañado y legitimado con sus posiciones públicas todo lo que está sucediendo ahora en la Argentina.

-¿Cuál cree que será el lema para esta elección?

-Yo creo que es producción y trabajo. El argentino que le transmita a la sociedad que va a ser el que va a estar al lado de cada uno de los argentinos para defender su puesto de trabajo, para defender su fábrica, su pequeña y mediana empresa, su negocio, ese es el argentino que va a representar la demanda más fuerte de la sociedad.