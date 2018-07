El ex ministro de Economía de Carlos Menem, Roque Fernández, estuvo como invitado en el programa "La mirada", conducido por el periodista Roberto García en Canal 26, y lanzó una fuerte advertencia sobre la corrida cambiaria: "Puede durar tres meses".

Sobre el dólar, el economista señaló que "30 es un valor que está reflejando ciertas creencias y opiniones de mercado", y aclaró: "yo no me atrevería a decir que 30 pueda ser un valor que signifique una apreciación fuerte del peso".

"Si verdaderamente se cumple el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional, es un buen tipo de cambio que no hay que dejarlo atrasar", analizó el ex funcionario menemista.

Comparando la situación de los '90 con la actual, indicó que "percibiendo cómo está la situación, da la sensación que hay muchas más reservas, pero siempre hay que verlo con respecto a la cantidad de pesos excedentes que hay en la economía".

Y concluyó: "En aquel momento pusimos una restricción muy clara: no se mueve un dolar de la reserva si no me ponen los pesos en el tesoro".