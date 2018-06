Rompió el silencio la ex pareja del diputado Arce, obligada a abortar

La ex pareja del diputado de Cambiemos por Formosa Mario Arce, María Eugenia Suárez, lo expuso en un video que se hizo viral en el que cuenta cómo hace 20 años el legislador la llevó a abortar porque el embarazo “interrumpía cualquier proyecto personal de él” y ahora decidió pronunciarse contra el proyecto de ley de la Interrupción Legal del Embarazo.

La artista plástica de la ciudad de Santa Fe le exigió que deje de lado “su doble moral” y que “cambie su voto o se abstenga” ya que en su momento la “llevó a abortar” a una clínica privada.

“El motivo por el cuál hice el video es para dejar en evidencia a este tipo de personas y personajes que tienen en sus manos el destino de miles de mujeres que discutimos y peleamos por la legalización del aborto”, aseveró la mujer en una entrevista por FM La Patriada.

Además, contó: “Él me lleva a tomar esa decisión de practicarme un aborto porque fue un embarazo no deseado que interrumpía cualquiera de sus proyectos personales. Ahora como se está discutiendo que seamos nosotras las que decidamos continuar o no con un embarazo, esta persona nefasta se pone en contra. Fue hace más de 20 años pero demuestra cómo en su carrera política ha tenido una doble cara y lo más podrido de la hipocrecía”.

Y advirtió que el legislador “en su vida privada hace determinada cosas como violentar a las mujeres pero de las puertas para afuera o dentro de su carrera política, se manifiesta de otra manera”.

“He visto que en un varias nota niega todo pero bueno, esto sucedió, la vivencia la pasamos juntos y salí de la clínica acompaña por él. Le pido que vote a favor o se abstenga porque él me llevó a abortar”, sentenció.