Manguel le tapó la boca a Fantino: "Hoy me reivindico kirchnerista para defender las garantías constitucionales"

La periodista Romina Manguel cruzó a la mesa de Animales Sueltos, quienes no estaban poniendo en discusión la gravedad de las escuchas ilegales y lanzó una sorprendente confesión.

“Es incómodo y es molesto que defender la garantías constitucionales te hace kirchnerista. Y si te hace kirchnerista defender las garantías constitucionales, soy kirchnerista. Hoy digamos que me reinvindico como kirchnerista en esta mesa solo para defender las garantías constitucionales”, arremetió la letrada ante la mirada atónita de sus colegas híper macristas.

Y advirtió: “A la gente no le importa cómo Cristina robó o si no robó, quieren que vaya presa. Quieren que esté preso cada persona que robó y no les interesa que una mina esté sentada discutiendo hoy sobre cuáles son las garantías constitucionales que tienen que tener los presos. Es importante porque el día de mañana puede ser para vos también o para cualquiera de nosotros”.

“Hoy te comes el sayo de que sos kirchnerista por defender las garantías constitucionales”, sentenció.