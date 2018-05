Romano cruzó a Bonelli en vivo por la marcha del FMI

El actor Gerardo Romano mantuvo un fuerte cruce con el conductor de Radio Mitre, Marcelo Bonelli y los panelistas del programa Sergio Rubin y Daniel Mollo. Todo terminó en un griterío originado por los panelistas del programa y una finalización abrupta de la nota.

“Lo apocalíptico son los gobiernos que no cumplen sus promesas electorales, que hacen exactamente lo inverso de lo que dicen, que mienten descaradamente y que cagan a los jubilados”, enfatizó Romano para responderle a Rubin, quien había planteado que los actores mostraron una imagen apocalíptica de la Argentina.

Embed

El actor explicó el motivo de la militancia activa: “¿Cuál es el sentido de la vida, acumular plata como quieren estos muchachos? No la traigo, que no produzca mi país, que la plata mía este rajada y no pague impuestos. Y cuando se puede traer, la blanqueo. Eso es lo que denunciamos los actores".

Luego se dio un muy tensa discusión entre Romano y Mollo por los desaparecidos.

Romano: ero es una persona que le han secuestrado y desaparecido un hijo.

Mollo: Pero si a los 30 millones que les secuestraron empezamos a insultar y agredir…

Romano:¿30 millones dijiste?

Mollo: 30 mil, perdoname.

Romano: No, dijiste 30 millones.

Mollo a los gritos: Sí, me equivoque. Perdón, doctor Gerardo Romano, me equivoque. Porque parece que hay que tratarte así. Rubin te tiene que decir perdón. Querès que me inmole.