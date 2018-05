El periodista Rolando Graña analizó la multitudinaria marcha del viernes pasado en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó los dichos de la animadora oficialista Mirtha Legrand sobre la movilización.

"Hay que analizar las cosas con más seriedad. Mirtha Legrand diciendo que no hubo peor época en la Argentina; no recuerda la matanza de José León Suárez, no recuerda el '73, la Triple A, la dictadura", manifestó el periodista en el programa "Pamela a la Tarde", que se emite por A24.

Embed

Y continuó: "La verdad que es una falta de respeto a la historia que Mirtha Legrand, que no se qué título en Ciencia Política tiene, pueda darnos clase de cuándo hubo más odio entre los argentinos. Un disparate".

"Si vamos a decir boludeces pedimos vino y decimos boludeces. Para hablar de algo complejo hay que hablar con categorías serias", concluyó.