El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó una fuerte amenaza contra los trabajadores del subte: “Los sacamos cuando cortaron las vías y lo vamos a volver a hacer. De alguna manera hay que sacarlos”.

En diálogo con Marcelo Longobardi por radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño justificó la represión ejercida por la Policía de la Ciudad, al tiempo que calificó como "delito" cortar el transporte público.

“Lo de ayer fue inentendible, primero porque los metrodelegados no son un gremio oficial. Hay un fallo de la Corte que ratifica que no son el gremio oficial, con lo cual no son legales, son ilegales", agregó el jefe de Gobierno.

Entrevista de Marcelo Longobardi a Horacio Rodríguez Larreta

Por otro lado, Larreta emitió una peligrosa advertencia en relación al futuro laboral de los trabajadores del subte: "De alguna manera hay que sacarlos, de alguna manera hay que hacerlo como dice la ley, partiendo de la base de que la Constitución le da estabilidad al empleado público, a ellos y a todos". Y concluyó: “Eso hace que no puedas rajar a un tipo de un día para el otro".

Los trabajadores del subte realizaron ayer un paro de actividades en reclamo por la reapertura de paritarias. El reclamo fue fuertemente reprimido por las fuerzas de seguridad y derivó en la detención de 16 trabajadores, incluido el metrodelegado Néstor Segovia.