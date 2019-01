Rodríguez Larreta criticó a los manteros con comentarios xenófobos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le caen bien los manteros, ni que los estudiantes vayan a escuelas nocturnas como así tampoco las ferias en las plazas. Por lo cual, no es de extrañar que en un audio al cual tuvo acceso El Destapese escuchen los comentarios xenófobos del referente del PRO.

En una reunión de vecinos en Azcuénaga 47, que tuvo lugar el miércoles 16 de enero, el jefe de Gobierno recibió el reclamo de los presentes por los manteros que trabajan por Once. En ese marco, Larreta se vanaglorió por haber sacado a los manteros de la calle Pueyrredón.

LARRETA CORRECCIÓN.mp4

“Estaba todo tomado, no era ni siquiera venta ambulante. Todo tomado, una especie de tolderío fijo y ahora no existe más. Eso no va a volver. Cuando sacamos todo, vimos que estaban todas las veredas rotas y que no había un metro libre. Era la concentración de la venta ambulante en Argentina y tuvimos un avance enorme”, se explayó el funcionario.

Y arremetió: “No significa que no tengamos esas cosas que van y vienen, hay situaciones violentas y… Yo no tengo nada en contra con la gente de otros países pero hay un grupo de violentos que es de otros países que estamos trabajando para extraditarlos”.

En otro audio y siguiendo la misma línea, Rodríguez Larreta se quejó del tiempo de la Justicia y de “la puerta giratoria”. Al respecto, una vecina que participó de la asamblea, comentó a El Destapeque ese comentario se dio en referencia a la vez que detuvieron al dirigente social Juan Grabois junto a los trabajadores senegaleses.

“Dos horas estuvieron presos, me hubiera gustado decirle dos días, pero fueron dos horas. Eso, perdón, fue la justicia, entro por una puerta giratoria y salió por la otra, eso es la justicia. Y yo no voy aflojar por más que entren y salgan, vamos a dar la pelea”, sentenció.