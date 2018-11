SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, repudió los dichos del jefe de Estado Mauricio Macri contra el entrenador Marcelo Gallardo, a quien calificó de "culón".

Días atrás, el Presidente visitó el laboratorio Cassará y generó polémica al hablar con un grupo de empleados hinchas de Boca y asegurar: "Esta vez se nos tiene que dar, este culón de Gallardo…".

La frase no le cayó nada bien a D'Onofrio, quien lo dejó en ridículo durante una entrevista para LN+. "Con todo respeto al señor presidente, creo que los dirigentes tenemos el deber y la obligación, en este momento, de no hacer chicanas ni bromas ni nada por el estilo", sostuvo.

Y enfatizó: "Eso dejalo para otro momento, dejalo para tus amigos... Pero quienes estamos al frente tenemos que plantear que esto es un juego, es una diversión"

En esa línea, resaltó que no se van a encontrar de su parte ni de parte de los directivos de River "exclamaciones que puedan llegar a provocar una chicana".

También hizo referencia a la intención del Presidente de que los partidos se jugaran con público visitante y resaltó: "Los clubes nos hicimos cargo y no se puede hacer. Por materia de seguridad no, porque para eso están los especialistas. El tema es que no nos preguntaron si los estadios están preparados para eso".

"En River, a partir de mayo de este año, hemos hecho toda una reforma donde podrían ir visitantes, para justamente venderles a todos. Si queremos que haya visitantes hay que hacerlo con tiempo", completó.