Tras el video que publicó Cristina Kirchnersobre la salud de su hija, Florencia, Roberto Navarro se refirió al mensaje que brindó la ex Presidenta e hizo hincapié en el odio que despierta su figura y el verdadero objetivo de ese sentimiento por parte de un sector conservador de la sociedad.

"Cristina, Máximo y Florencia, y en consecuencia sus nietos, reciben los golpes de odio cotidiano de la derecha nacional e internacional. Son objeto y víctima del odio, impulsado desde el vértice de la sociedad para abajo", comenzó el conductor de Navarro 2019 en El Destape Radio.

"Este es el odio premeditado, organizado, es el odio como herramienta política", afirmó y advirtió que "el odio no es hacia Cristina" sino que ella "es solo el símbolo". Sobre esto, sumó: "E odio es hacia nosotros, hacia vos, hacia tu hijo, hermano, amigo, hacia todos los que somos pueblo. No somos la élite, nos creímos que con el trabajo podíamos comprar un celular o un televisor. No es solo Cristina la víctima del odio".

Embed

Así, apuntó contra los medios de comunicación y periodistas oficialistas que encubren el ajuste del gobierno de Macri y cargan constantemente contra la ex Presidenta. "El odio cotidiano de TN, odiadores profesionales que fueron haciendo que una parte de la sociedad fuera la herramienta para atacar a esa familia que nos representa a todos", aseveró.

Para cerrar, convocó a marchar el 24 de marzo, el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, con un pedido especial: "Propongo que este 24 de marzo, además de ir para estar con las madres y abuelas, esta vez seamos más que nunca los que vayamos, aprovechemos para defender a este símbolo de época, odiada por los poderosos y enemigo, vayamos de una vez por todo y tengamos lo que ay que tener para salir a defender a Cristina ya".