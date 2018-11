SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Roberto Navarro reveló quiénes son las personas que acompañarán a la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner en la carrera para lograr el triunfo en las elecciones 2019tanto en la fórmula presidencial como en las provincias.

En la provincia de Buenos Aires, las principales opciones de Kirchner son la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, “con quien tiene muy buena relación”. También podría ser Paco Durañona, el intendente de San Antonio de Areco, y otro de los posibles candidatos fuertes es el diputado y ex ministro de Economía Axel Kicillof.

“Si hay una diferencia de medición en las encuestas a favor de uno de estos jugadores, quizás no haya PASO. Si hay PASO, no quiere Cristina que sea una PASO peligrosa como la que hubo”, planteó Navarro en su programa de este domingo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Daniel Filmus “no va a ser el candidato esta vez”. “Ahí están Mariano Recalde, Alberto Fernández, y siempre se piensa en la posibilidad de que aparezca algún tapado para ese lugar, algún artista, alguien que le pueda sumar un plus en la CABA, donde Cristina piensa que es muy difícil ganar”, planteó.

Por su parte, en cuanto al posible candidato o candidata a la vicepresidencia, Navarro sostuvo que todavía no hay nadie confirmado pero sugirió que podría ser el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ya que “lo natural es buscar a alguien de una provincia que no sea la del candidato a presidente”, y que “tendría que ser una persona que no sea tan del núcleo duro del kirchnerismo, que pueda traer algún voto de afuera de ese lugar”.

Respecto al diputado Agustín Rossi, de quien se decía que podría ser candidato a presidente, descartó que vaya a acompañar a Kirchner en la fórmula como vice. “Hay que ver si puede ser candidato a gobernador de Santa Fe”, planteó.

Además, afirmó que el ex gobernador bonaerense y candidato presidencial en 2015 Daniel Scioli quedó afuera de las consideraciones. “Cristina dice que todos los candidatos que tuvieron que ver con la derrota de 2015 no tienen que ser candidatos, no quiere que Scioli sea candidato, y es obvio que Scioli lo sabe. Hace tiempo que Cristina no lo atiende”, manifestó el periodista.

