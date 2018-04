El periodista Roberto Navarro reveló más detalles de las reuniones que mantuvo para volver a C5N, propuesta que rechazó debido a las presiones que sufre el canal y la imposibilidad de realizar su trabajo periodístico con normalidad durante este Gobierno.

En El Destape, Navarro resaltó que el plan de gobierno de Macri "puede ocurrir con la mordaza de la prensa. Una parte de la prensa que se la pone sola y es parte del gobierno, y hay una parte de la prensa que intenta ser crítica y ahora quedó demostrado que no puede".

Los dichos de Navarro ocurrieron solo dos días después de que los dueños del canal, Cristóbal López y Fabián De Sousa, vuelvan a la cárcel por un fallo exprés de la Cámara de Casación y tras fuertes presiones del Gobierno a la Justicia por la decisión de la Cámara Federal que los había excarcelado.

Respecto de las reuniones con De Sousa para volver al canal tras su salida en septiembre en 2017, resaltó: "No se puede es investigar a ciertos sectores del gobierno y es una limitación. No es que no quieren hacerlo, no pueden hacerlo porque a fin de mes hay que pagar los sueldos Eso es lo que yo quiero que se entienda y que le contemos al público cómo funcionan los medios de comunicación con un gobierno como éste".