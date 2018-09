SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Roberto Navarro pronunció un duro editorial en su programa "Navarro 2019" en El Destape Radio, en donde reveló el enojo del kirchnerismo con el silencio que mantiene el diputado y ex candidato a presidente, Daniel Scioli.

"¿No te llama la atención el silencio de Randazzo? Esos silencios son cómplices. Hay un gran enojo del kirchnerismo con Scioli. Estuvo dos años callado hasta las elecciones de 2017 y en esos dos años se hizo de todo".

Y continuó: "Le sacaron las pensiones a los discapacitados, se subieron los alimentos un 120 %, fue la reforma previsional donde Scioli va esa noche y al rato decide irse a la casa para no votar en contra. Su voto podría haber sido decisivo. No lo fue. Pero no quiso votar en contra de la baja de las jubilaciones que hoy es palpable".

Embed

En otro fragmento, Navarro señaló que Scioli "se quedó callado otra vez todo el año mientras se hizo este desastre. Esta terrible transferencia de recursos en un momento donde hay otros que se la están jugando. Hay diputados y senadores que han logrado que las cosas no sean tan malas como podrían haber sido".

"Gracias a algunos que la luchan en la calle y en el Congreso y que dan esa batalla zafamos de determinadas cosas. Ahora por culpa de los cómplices y de los que hacen silencio nos estamos comiendo todo esto".

Y concluyó: "Hay más enojo con quien tiene más responsabilidad. Un tipo que sacó un 49 % te enoja más porque decís 'loco, vos tenes responsabilidad'. Vos los sacaste esos votos. Si queres hacer política tenes que tener un poco de coraje. Por ahí es porque Cristina es inocente y el no. Andate a tu casa. Ojo con los silencios cómplices".