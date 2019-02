SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de que el periodista Horacio Verbitsky publicara en el portal El Cohete a la Luna las pruebas de la extorsión del fiscal Carlos Stornelli a un empresario de la causa de la fotocopia de los cuadernos, los periodistas Roberto Navarro y Ari Lijalad acorralaron al operador Marcelo D'Alessio y lo dejaron expuesto.

En diálogo con el programa "Navarro 2019", que se emite por El Destape Radio, D'Alessio vivió un incómodo momento al no poder explicar los audios que lo tienen como protagonista en diálogo con el productor agropecuario Pedro Etchebest. "Lo mío no fue una extorsión, los audios están editados", trató de excusarse.

Sin embargo, tras las reiteradas preguntas de El Destape, el hombre terminó admitiendo que su voz es la que se escucha en los audios: “Es muy probable que sea yo”, aunque aclaró que la grabación "está editada".

A lo largo de toda la entrevista, el abogado no pudo mantener su relato y quedó expuesto en reiteradas oportunidades. Pese a que no ser un funcionar oficial de la Justicia, D'Alessio afirmó que se dedica a investigar de forma paralela.

Por último, negó tener vínculo con el fiscal: "A Stornelli lo vi dos o tres veces en mi vida. No me cabe la menor duda de que a Stornelli no le debe gustar esto".