Roberto Navarro cruzó a Guillermo Moreno por el INDEC

El periodista Roberto Navarro mantuvo un tenso cruce en El Destape Radio con el ex secretario del Comercio de Interior Guillermo Moreno al debatir sobre los datos difundidos por el INDEC en los años en los que estuvo el funcionario estuvo al frente del instituto.

"Yo lo escuché a usted discutir precios con las principales empresas formadoras de precios del país. Y también yo sé, porque tengo mucha información del kirchnersmo, que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo", señaló Navarro. "Y, en lugar de discutir, lo mejor es hacer una autocrítica sobre esto", agregó.

El exfuncionario enfrenta un proceso judicial por sus responsabilidades al frente del instituto, y en esa línea replicó: "La única manera en que no vayamos presos es que quede claro la verdad histórica de que el INDEC no mintió como dice la Justicia"

"Si cada vez que el INDEC miente un tipo tiene que ir preso, tiene que ir preso (Jorge) Todesca también, el dueño del INDEC de los EEUU", contestó Navarro.

Moreno aseguró que el INDEC no arroja datos erróneos ahora como tampoco lo hizo antes: "Si hay idiotas útiles que siguen diciendo desde el progresismo que el INDEC mentía, los van a llamar como testigos y vos vas a tener que decir esta misma estupidez que estás diciendo".

"Hoy todas las cosas que se dicen del kirchnerismo se pueden decir porque hubo una enorme mentira. Hoy cualquier cacatúa puede decir que subió la deuda, que no bajaron los pobres, un montón de mentiras que se crearon sobre la mentira original del INDEC. Si no se hubiese generado esa desconfianza no se podrían decir mentiras del kirchnerismo", concluyó Navarro.