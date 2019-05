Eleciones 2019: Qué dijo Lavagna sobre la fórmula de Alberto Fernández y Cristina

Tras el anuncio de la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el candidato a presidente Roberto Lavagna criticó el acuerdo y señaló que no ve "cambios" y que ambos "siguen formando parte de un sector de la grieta".

En una conferencia brindada en la Universidad del Salvador, el exministro de Economía afirmó: “No creo que haya habido ningún cambio, más allá de la designación de una fórmula. Hay declaraciones sobre la Justicia que ratifican la idea de que son un lado de la grieta”.

Además, plantó dudas acerca del porqué del lanzamiento: “¿Son genuinos en eso? ¿O solo lo hacen para quedarse con parte de la gente que se había acercado a nuestro espacio? ¿Es por razones electorales o por convicción?”.

De acuerdo con la reconstrucción del portal Infobae, Lavagna remarcó que del otro lado se encuentra el Gobierno, el cual “no se mueve en nada en términos de cómo ve el país y qué alternativas hay de futuro”.

Por último, se refirió a su primera reacción durante el sábado y enfatizó: "No veo cambios. Sólo cambios y corrimientos políticos, pero no cambios de conducta, que son los que nos van a permitir salir del estancamiento, no los discursos vacíos de contenido”.