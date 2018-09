"Si la eligen los peronistas, ¡la pucha!, no tengo por qué no", afirmó el titular de la UTA.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El titular de la Unión de Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, aseguró que apoyará la candidatura de la senadora Cristina Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2019 en caso de ser la elegida para representar al peronismo. Así lo sostuvo en diálogo con Navarro 2019, por El Destape Radio.

Consultado por el periodista Roberto Navarro sobre si apoyaría una candidatura de Kirchner, afirmó: “¿Por qué no? Yo creo que a Cristina la respaldan muchos votos. Yo no soy quien para decir que vaya Cristina o no, pero quien sea el candidato, yo lo voy a respetar”.

Navarro, en esa línea, le repreguntó si apoyará a la ex presidenta como candidata, a lo que respondió: “¿Cómo no? Si la eligen los peronistas, ¡la pucha!, no tengo por qué no. Yo soy orgánico en ese sentido”.

La UTA advirtió que pedirá la reapertura de paritarias "por más del 40%"

Además, sobre la unidad del peronismo en la estrategia para ganar en la próxima contienda electoral y de qué lado se posicionará, remarcó: “Siempre fui peronista y voy a mantenerlo. El peronismo no gana si se divide. Tenemos que tratar de no dividir al peronismo, y por esa razón creo que acá todos valemos”.

De esta manera, analizó que “hay que elegir a la persona que pueda llevar al peronismo adelante”. “Lo más difícil es encontrar al hombre, después el peronismo se encolumna todo. En esa batalla estamos todos buscando la manera”, sostuvo, y agregó que desde la dirigencia sindical deben hacer un “mea culpa” y sentarse a hablar, ya que todos tienen “las mismas ideas” pero están “un poco divididos”.

Por otra parte, advirtió al gobierno que pedirán "la reapertura de paritarias por más del 40% anual", y aseguró que del paro de este martes “tiene que salir una mesa de concertación con todos los políticos y la Iglesia". "No se puede continuar de esta manera, con esta injusticia", subrayó.

Embed

LEÉ MÁS: TRAS LOS CUADERNOS, ESPERAN QUE JOSÉ LÓPEZ HABLE SOBRE NISMAN