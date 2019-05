Camilo Mayada puso en duda su continuidad en River por la crisis económica

Tras la goleada de River sobre Aldosivi que decretó su pase a cuartos de final de la Supercopa Argentina, el jugador Camilo Mayada habló sobre la complicada renovación de su vínculo y apuntó a la crisis económica que atraviesa el país.

"Trato de disfrutar cada una de las oportunidades que tengo, después son negociaciones. El club, como dijo el presidente públicamente, busca sus mejores intereses y yo lo mejor para mí. Obviamente que es muy lindo jugar acá pero también hay una realidad, que el país está muy complicado, hay cosas que exceden a lo que uno pretende. La carrera del jugador es una sola. Quiero lo mejor para mi futuro y mi familia", afirmó el mediocampista.

Y destacó: "Por supuesto que me siento importante, a mí no me ha tocado a lo largo de mi carrera acá en River ser titular indiscutido nunca, pero siempre valoro mucho tener la posibilidad de jugar acá. Como dijo Leo (Ponzio) jugar un partido acá es como jugar cinco en otro equipo, hay que valorar mucho eso y es lindo cuando te toca y las cosas salen bien".