La reconocida militante trans de Cipolletti en Río Negro, Ornella Infante, lanzó su candidatura por una banca en la Legislatura provincial. En caso de ingresar, será la primera parlamentaria transgénero de Argentina.

“Necesitamos un Estado con los ojos en el pueblo y el oído en los barrios para generar políticas públicas inclusivas”, afirmó la militante a LM Cipolletti.

Infante nació en Santiago del Estero, se mudó al sur luego de la crisis del 2001 con varias marcas de la violencia discriminadora policial.

“La primera vez que me puse vestido, estando en Tucumán, me llevaron presa y me torturaron. No era una delincuente, sólo buscaba sentirme cómoda y feliz. Ese fue el primer gran golpe que me dio la vida y por lo que entendí que tenía que organizarme y luchar para terminar con este sistema que predica el odio”, relató la precandidata.