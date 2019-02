Ricardo Montaner tildó de "tibio" al Papa Francisco por su postura frente al conflicto de Venezuela

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante venezolano Ricardo Montaner se metió de lleno en el conflicto que afecta al Gobierno venezolano y apuntó contra el presidente Nicolás Maduro, a su vez, que apoyó al opositor Juan Guaidó. En tanto, criticó la “neutralidad” del Papa Francisco de decidir intervenir si ambas partes lo piden.

En una entrevista con Teleshow, el músico cargó con todo contra el Vaticano por manifestar que mantendrán una "neutralidad positiva" en la crisis de Venezuela y apuntó contra el Papa Francisco se negó a intervenir en el conflicto "hasta que ambas partes lo quieran".

"Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral y si hay alguien que sabe de Justicia es Jesús. Él no nos dice 'sean tibios' o 'neutrales', sino 'por aquí debes ir'. Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo", disparó Montaner.

Y arremetió: "Soy una persona y las personas tenemos la obligación de mirar al prójimo. Eso de preocuparte solo por ti no me parece lógico, no creo que para eso nos trajo Dios al planeta. No nos dio la vida para que seamos individuos independientes sin mirar alrededor. Por eso me preocupa tanto".