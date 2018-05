El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, decidió iniciar una huelga de hambre desde la cárcel de Ezeiza, en donde cumple una condena por la tragedia de Once de 2012, en el que murieron 51.

En diálogo con Radio 10, el ex funcionario contó que tomó esta decisión luego de que el 8 de mayo, la sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal le elevara a 8 años de cárcel la pena por la tragedia ferroviaria y le sumara la acusación de estrago culposo. El fallo inicial era malversación.

"La figura de estrago no me corresponde, porque me fui de la secretaría de Transporte en 2009 y el accidente en la estación de Once fue en 2012. ¿Qué responsabilidad puedo tener yo cuando quedó demostrado que fue culpa del motor man, quien ya fue condenado por eso?", expresó Jaime.

El ex funcionario explicó que comenzó con la medida el 8 de mayo, una vez que conoció la noticia de la Cámara de Casación, para "hacer visible lo que está sucediendo con algunos jueces de la Argentina".

"El fallo de los jueces Eduardo Riggi y Carlos Mahiques es eminentemente político. Es un ataque a mi persona y al proyecto político que defendí durante seis años", concluyó.