Ricardo Iorio rompió el silencio tras los incidentes con un policía

Luego de ser detenido e internado en el hospital de Coronel Suárez, donde fue operado del codo izquierdo, el cantante Ricardo Ioriorompió el silencio y negó haber amenazado a un policía en Sierra de la Ventana.

En diálogo con el portal Brújula 24, el músico explicó lo acontecido, instantes antes de ingresar a la Fiscalía. "No todos los policías son iguales. Este hombre no me conocía, no era del pueblo. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo. De ninguna manera lo amenacé con el arma. Es legal, no estaba cargada. Me muevo en los montes y hay jabalíes", relató.

En las imágenes, se puede ver la herida que Iorio tiene en la cabeza y una venda en su brazo izquierdo. El músico explicó que al momento del hecho estaba yendo a comprar unos sandwiches para su hija.

Iorio está imputado por el delito de amenaza con exhibición de armas. Además, si bien el cantante negó la tenencia de drogas, tiene otra causa por tenencia de estupefacientes, pusto que le encontraron un envoltorio con una sustancia similar a la cocaína.