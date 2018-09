SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El cantante ultranacionalista Ricardo Iorio volvió a manifestarse en contra del aborto legal. Esta vez, atacó directamente a las militantes que reclaman este derecho, las calificó de “zurdas” y sostuvo que “se dejan adoctrinar” porque “nunca encontraron un macho proveedor” como él.

En una entrevista en el canal TLV1, donde tiene un programa la ex vedette devenida en referente evangelista Gisela Barreto, Iorio expresó: “Ellas, esas zurdas, saben que yo sé que ellas saben que yo sé… Ellas saben que yo sé que nunca encontraron un pater familias como yo, un macho proveedor, se lo perdieron. Entonces, en su resentimiento, se dejan adoctrinar. Y encima, cobran. Son inconscientes”.

En este sentido, afirmó que “no puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años que apoyen la muerte del no nacido”. “¿Cómo nadie les clava un destornillador atrás de la oreja a estos putos malvados? ¿Es tanta la hipocresía? ¿El hombre de bien puede no emocionarse ante eso?", sostuvo, lagrimeando.

Además, reivindicó al doctor Abel Albino, quien en su exposición en el Senado sostuvo que los preservativos “no sirven de nada” porque “el virus del sida atraviesa la porcelana”. “Nos duele ver que el pobre no es igual a nosotros, lo dijo el doctor (Abel) Albino. El pobre tiene menos defensas, el pobre tiene menos inteligencia, el pobre siente más el frío, siente más el dolor, y encima no tiene plata. El único tesoro que tiene son sus hijos. ¡Hay que educar para el amor, hijos de puta!", reclamó, llorando.