Ricardo Darín: "Estoy dispuesto a darle más tiempo a Macri"

El actor Ricardo Darín se defendió de las acusaciones de antikirchnerista y aseguró que no es partidario ni de la gestión macrista ni de la kirchnerista.

Cuando el periodista Pablo Sirvén, en una entrevista para LN+, le mostró una foto en la que se ve al actor con la ex presidenta Cristina Kirchner y le preguntó sobre su supuesta contrariedad hacia su gobierno, expresó: “Es una pena, porque la gran pregunta que yo hice en voz alta no se refería solamente a los Kirchner, se refería a todos los funcionarios públicos. En realidad yo quería que me explicaran cómo era el crecimiento patrimonial de los funcionarios públicos”.

Sobre esto, consideró que no era algo que pensara sólo él sino que “le pasaba a todo el mundo”. “Eso automáticamente me ganó el mote de ‘anti-ellos’, lo cual es injusto, en un punto. Después, con el advenimiento del PRO, Cambiemos y Macri, automáticamente fui colocado en sus filas”, recordó.

Sin embargo, destacó que él no forma parte “de ninguno de los dos” bandos. “Mi pensamiento es crítico, es objetivo, y por eso me permito el atrevimiento de tener un pensamiento libre”, defendió.

Aún así, aclaró: “Me preguntaron si yo estaba dispuesto a darle más tiempo a Macri. Obvio, por supuesto. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a darle más tiempo? Es darle tiempo al país. Yo quiero que le vaya bien a todos, no formo parte de ninguno de ellos, pero quiero que le vaya bien al país”.

