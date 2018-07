El dirigente radical Ricardo Alfonsín expresó su "preocupación" por la decisión de Mauricio Macri de realizar una reforma en las Fuerzas Armadas mediante dos decretos y advirtió que, en otros países, las resoluciones de este tipo "no han sido satisfactorias".

"Me preocupa que no se escuchen otras voces, que no se tengan en cuenta decisiones diferentes diferentes. Es muy grave, muy delicado. Muchas veces por tomar decisiones delicadas de esta forma hemos complicado mucho mas las cosas", afirmó Alfonsín, en diálogo con El Destape.

También recordó que "las experiencias en otros países del Mundo no ha sido satisfactoria, como el caso de Colombia, donde hubo consecuencias mas graves que la situación misma que provocó el compromiso de las fuerzas armadas. No es la medida mas adecuada para combatir el narcotráfico y debe ser analizado con mucha profundidad".



"En el fondo, estas propuestas estas inspiradas en decir algo que agrade a la sociedad. Si hay que decir cosas que desagraden a la gente lamentablemente hay que decirlo. Los gobernantes no pueden tomar decisiones como gobernados. Los gobernados no tienen la obligación de estar del todo informados y pueden exigir decisiones desde ese lugar. Pero quienes gobiernan tienen que tomar estas decisiones con cautela. Espero que la sociedad escuche la voz de quienes advierten lo peligroso de tomar una decisión de este tipo", analizó el referente radical.

Por último sostuvo: "nosotros los argentinos solemos aprender después de cometer errores. Tengo mucha preocupación por esta decisión y espero que la sociedad reclame una discusión seria entre los distintos partidos".

