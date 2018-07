Ricardo Alfonsín desmintió una nueva operación de Clarín

El diputado Ricardo Alfonsín desmintió en redes sociales una nueva operación del diario Clarín, que le atribuyó opiniones sobre su colega Elisa Carrió que no fueron pronunciadas por él.

Luego de que la referente de Cambiemos criticara al radicalismo, el diario del Grupo Clarín publicó que el diputado había cuestionado a Carrió y le atribuyó la siguiente frase: "Me alegra que quede claro su espíritu antidemocrático, que festeja burlarse de un partido centenario. Sigo pensando que usted se fue de la UCR porque no pudo mandonearnos".

Sin embargo, Alfonsín salió con rapidez a desmentir los dichos. "En Clarin se publican opiniones respecto a la Dra. Carrió que se me atribuyen. Quiero aclarar que esas declaraciones no me pertenecen y nunca las hice", escribió en su cuenta de Twitter.