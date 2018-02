El diputado nacional mandato cumplido Ricardo Alfonsín apoyó la marcha de Moyano y sorprendió al macrismo. El hijo del ex presidente radical aseguró que "entiende" la marcha del próximo 21 de febrero y hasta confesó que participaría "si no fuese integrante de Cambiemos y político".

En diálogo con Crónica Anunciada, por FM La Patriada, el dirigente criticó duramente a Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por el caso Chocobar y aseguró: "Lo de Macri con Chocobar fue peligrosísimo, es doña rosismo en estado puro".

"Es increíble que desde el gobierno se envíen mensajes alentando posiciones como la de Chocobar, es peligrosísimo creer que frente al delincuente no existe el Estado de Derecho", admitió.

Embed

Además, Alfonsín apuntó contra los dirigentes radicales por su "sumisión" al PRO: "En la historia del radicalismo, nunca hubo una etapa tan acrítica como hoy, ni con Alfonsín ni con De la Rúa. Nunca estuvimos tan diferenciados de nuestra razón de ser", disparó, y agregó: "Me sorprende lo que la UCR hizo hasta ahora dentro de Cambiemos, no era previsible que el radicalismo acompañe decisiones con las que no estábamos de acuerdo hace dos años".

"Hay muchas diferencias con el PRO y me sorprende que la UCR las calle", culminó Alfonsín el diálogo radial.