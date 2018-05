Rial explotó en Twitter y salió a contar por qué insultó a los cordobeses

El periodista Jorge Rial explotó en la red social Twitter y salió a contar por qué insultó a los cordobeses.

Así, rompió el silencio sobre el audio que filtró su hija. Morena Rial publicó un audio incendiario en el que se lo nota al conductor enojado por la relación que mantiene con un joven cordobés. Según la revista Pronto, Morena habría usado unos ahorros para pagar la fianza del padre que se encuentra preso por "asociación ilícita".

Embed Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo. — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de mayo de 2018

En el mensaje, el periodista cargó con dureza y hasta un tono explosivo para con la provincia de Córdoba, de donde es oriundo el novio de Morena, Facundo Ambrosini: “¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (sic)con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros (sic)”, dijo Rial.

Hoy, el periodista salió a aclarar: "Soy víctima de la peor de las extorsiones. Con gente que amo. Por eso guardo silencio. Tengo todas las pruebas. Pero es la justicia la que deberá actuar. Cualquier cosa que haya dicho fueron palabras de un padre desesperado por rescatar a su hija de un entorno delictivo".

Y cerró: "Solo aclarar. Cuando hablo de los cordobeses lo hago del entorno de mi hija. Algunos detenidos por graves delitos y muy cercanos a Morena. Integrantes de una red delictiva muy poderosa y peligrosa que está detrás de esta extorsion. Todo lo demás era un padre angustiado. Disculpas".