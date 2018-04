El conductor de Intrusos, Jorge Rial, cargó con todo contra el productor Nacho Viale y lo responsabilizó por el escándalo que desataron las declaraciones de Natacha Jaitt por la red de abusos de menores en Independiente al culpar a varias figuras del espectáculo.

“El sábado estaban todos expectantes por las disculpas de Mirtha Legrand. Le fue muy bien con el rating, llegó a 10 puntos y la mentalidad de Nacho de hagamos cualquier cosa por el rating, la cosa es mandarse una cagada por fin de semana para que la abuela pida disculpas después”, arrancó el periodista al inicio del programa y sentenció: “La humillación de Mirtha midió”.

Ironizó, en ese sentido, que “encontraron la vuelta para medir y es seguir humillando a su abuela de acá a fin de año para lograr dos dígitos”.

Se refirió al descargo que realizó la conductora de los almuerzos y admitió que “uno se conmueve con Mirtha porque es una estrella y no debe ser fácil para una mujer con la trayectoria que tiene, pararse frente a cámara y pedir disculpas”.

No obstante, Rial advirtió que “hay un dato que llama la atención y es que ella dijo que no quería llevarla a Natacha Jaitt” y replicó que “si no la quería llevar porque nada tenía que ver con esta causa de los abusos de menores ¿por qué le insistieron tanto?”.

“¿Por qué Nacho que es el productor y responsable, insistió tanto? Es un productor que se basa en dos cosas, un teléfono y su abuela. Puso a su abuela, a la sangre de su sangre en el momento de pedir disculpas”, arremetió el periodista.